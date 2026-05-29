El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con mínimas que rondarán los 26 grados. Este rango térmico es característico de la primavera en la región, ofreciendo un tiempo templado que invita a disfrutar de paseos y reuniones al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 14% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 22% hacia la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde, lo que puede ser un alivio ante el calor del día. Los residentes deben considerar mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 11 km/h, aumentando a 18 km/h en momentos puntuales. Este viento será suave y proporcionará un ligero alivio del calor, especialmente en las áreas más expuestas. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h desde el oeste y posteriormente del sur, lo que podría ofrecer un refrescante cambio en la brisa.

El amanecer se producirá a las 06:57, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:29, lo que permitirá a los habitantes de Martos disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo de hoy en Martos es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.