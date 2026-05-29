El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que el sol asciende, se espera que la temperatura alcance un máximo de 35 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más intensas de sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque el calor seguirá siendo notable. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 8 km/h por la mañana, aumentando a 20 km/h por la tarde. Esta brisa proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, se espera que en las horas pico, el viento pueda alcanzar ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, paseos familiares o actividades deportivas. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en parques o jardines.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y una brisa moderada hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.