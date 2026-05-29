El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.

La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los marcheneros que tomen precauciones para mantenerse hidratados y protegidos del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda a unos agradables 24 grados , proporcionando un alivio bienvenido del calor del día.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% hacia la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable vestirse con ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h durante la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y es un factor que los marcheneros deben tener en cuenta si planean estar al aire libre. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 14 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica.

El orto se producirá a las 07:04, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un momento perfecto para disfrutar de actividades familiares o paseos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes deben aprovechar al máximo estas condiciones, manteniéndose hidratados y protegidos del sol mientras disfrutan de todo lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.