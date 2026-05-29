El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la época del año, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 15% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será tan elevada como en otros días más húmedos. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Los ciudadanos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a estas ráfagas, ya que podrían influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

La salida del sol se producirá a las 07:06 y se pondrá a las 21:37, ofreciendo un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, Mairena del Aljarafe se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, siempre es recomendable protegerse del sol, utilizando protector solar y ropa adecuada. Así, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día espléndido, lleno de sol y actividades al aire libre, sin preocupaciones por el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.