El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad con una calidez agradable. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados durante las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido, pero no excesivamente caluroso.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 25 grados por la tarde y llegando a los 23 grados al caer la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 39% por la mañana y alcanzará un 50% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas de mayor calor, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 15 y 21 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más fuertes en áreas elevadas o despejadas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y de la belleza natural que rodea Mairena del Aljarafe.

Los amaneceres y atardeceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:06, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe promete ser perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.