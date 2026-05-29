El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 27°C en las primeras horas de la tarde y alcanzarán un máximo de 34°C hacia el final del día. Este aumento en la temperatura es característico de la época del año, donde la llegada del verano se hace notar con días cada vez más cálidos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor disfruten de actividades al aire libre sin demasiadas incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste con una velocidad que alcanzará los 12 km/h, aumentando en algunas rachas hasta los 33 km/h. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia. Los cielos despejados también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado promete un día perfecto para actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o paseos por la localidad. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.