El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y bajando a 24 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 35% por la mañana y alcanzará un 44% al caer la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que se acerque la noche, con ráfagas de hasta 15 km/h desde el oeste. Este viento suave será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

Los momentos más destacados del día serán el amanecer, que ocurrirá a las 07:05, y el ocaso, que se producirá a las 21:35. Estos momentos brindarán oportunidades perfectas para disfrutar de la belleza del paisaje de Mairena del Alcor, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.