El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico es característico de la temporada, y se espera que la sensación de calor se acentúe debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 15% por la tarde.
La brisa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé un viento que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h. Esta ligera brisa proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 28 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores y jardineros de la región, quienes podrán trabajar sin preocuparse por el tiempo adverso.
La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves sugiere que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Los habitantes de Lucena pueden aprovechar la ocasión para salir a pasear, hacer ejercicio o simplemente relajarse en sus patios o terrazas. Es recomendable que, a medida que el sol se eleva, se tomen precauciones para evitar la exposición prolongada, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy promete ser ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a salir y disfrutar de la belleza de la primavera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.
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