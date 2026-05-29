El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados , alcanzando su punto máximo durante la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en 25 grados a media tarde y llegando a los 23 grados por la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 18% por la mañana y alcanzará un 29% al caer la noche. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el tiempo seguirá siendo bastante cómodo.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 17 km/h. Durante la tarde, se registrará una racha máxima de 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen salir a pasear o disfrutar de un almuerzo en una terraza.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el ocaso previsto para las 21:30, los habitantes de Lucena podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un cielo despejado que promete ser un espectáculo visual. La combinación de temperaturas agradables y cielos claros hará de esta jornada una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para aprovechar al máximo el entorno y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.