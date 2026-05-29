El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , aumentando gradualmente a medida que avanza el día.
A medida que el sol asciende, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 14% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h, aumentando a 17 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar molestias significativas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes pueden disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales sin temor a cambios climáticos repentinos.
Es importante mencionar que, aunque el tiempo será mayormente soleado, las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde, alcanzando unos 30 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:36 horas. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.
En resumen, el día de hoy en Lora del Río se perfila como uno de esos días perfectos para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.
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