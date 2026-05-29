El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas del día. La jornada comenzará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados a media tarde y bajando a 25 grados hacia la noche.

La humedad relativa será baja al inicio del día, con un 21% en las primeras horas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad aumentará, alcanzando un 38% por la tarde y un 45% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales del día, aunque la brisa que se espera ayudará a mitigar el efecto del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 20 km/h desde el suroeste por la tarde. Esta brisa será un alivio en medio del calor, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.