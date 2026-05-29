El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , alcanzando un máximo de 35 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y disminuyendo a un 12% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 7 y 10 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio del calor. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde, lo que podría ser refrescante y agradable.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

La salida del sol se producirá a las 06:54, y el ocaso está previsto para las 21:29, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de luz para realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido, seco y soleado, con un cielo despejado y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, así que no olvide llevar protector solar y mantenerse hidratado mientras disfruta de las agradables temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.