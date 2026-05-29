El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, brindando una excelente oportunidad para actividades al aire libre. La salida del sol está programada para las 06:54, lo que marcará el inicio de un día luminoso.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21:00, con un registro estimado de 32 grados . Este calor será más pronunciado durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que el sol se desplace por el cielo, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 14% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 17% hacia la noche. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Durante las horas de mayor calor, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se realizan actividades que requieran estabilidad, como el ciclismo o el uso de sombrillas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

En resumen, Linares disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.