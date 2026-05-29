El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del ocaso se aprecien en todo su esplendor. La puesta de sol está programada para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de la noche al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.