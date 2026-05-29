El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 20 grados , lo que sugiere que las noches en Lepe seguirán siendo frescas y confortables. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre después del ocaso, que ocurrirá a las 21:41.

La humedad relativa también variará a lo largo del día. Se anticipa que la humedad será del 55% en las horas más cálidas, aumentando a un 64% por la tarde y alcanzando un 83% durante la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, pero no debería resultar incómodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 15 km/h, lo que es bastante moderado y no debería causar inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por la playa, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de un picnic en uno de los hermosos parques de la localidad. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.