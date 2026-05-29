El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 35 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a un 19% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más fuertes en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:07 y poniéndose a las 21:36. Esto brinda la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural, perfectas para aprovechar al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse hidratada y protegida del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.