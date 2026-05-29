El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, el tiempo en Lebrija se presenta con condiciones muy favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. La temperatura alcanzará un máximo de 25 grados durante el día, proporcionando un tiempo cálido y acogedor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 23 grados por la tarde y a 22 grados al caer la noche. Este descenso es normal y se acompaña de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 56% por la mañana y alcanzará un 73% al final del día. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el cielo despejado ayudará a que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas que puedan interrumpir los planes al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un picnic, una caminata o cualquier actividad que requiera un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h por la mañana, disminuyendo a 9 km/h por la tarde y finalmente a 8 km/h durante la noche. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

Los momentos más destacados del día se producirán durante el orto, que tendrá lugar a las 07:08, y el ocaso, que se espera a las 21:35. Estos momentos brindarán oportunidades perfectas para disfrutar de la belleza del amanecer y el atardecer en un entorno natural.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.