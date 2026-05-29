El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 35 grados a lo largo del día. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, alcanzando su máxima a media tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 37% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría traer consigo un ligero frescor en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una visita a los monumentos históricos de la ciudad o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 20 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la jornada sea más placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día favorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.