El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 28 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, con un 14% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más intensa. Sin embargo, a medida que caiga la noche, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 17% en las horas nocturnas.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 9 km/h durante la mañana, aumentando a 16 km/h por la tarde y alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la noche. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones para hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:28, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Jaén y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.