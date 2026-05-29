El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 23 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 23 grados, proporcionando un inicio de jornada cálido. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén extremos que puedan resultar incómodos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más cálidas. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 99% en la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina puede ser un alivio ante el calor del día. Sin embargo, no se prevén condiciones de viento que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de que el tiempo arruine sus planes.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día de primavera. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratados para disfrutar plenamente de lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.