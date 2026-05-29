El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Dos Hermanas se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 36 grados . Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a primera hora, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más tolerable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre 4 y 9 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser más fuerte en áreas abiertas, así que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:36. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a cenar o disfrutar de eventos al aire libre.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, acompañado de un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.