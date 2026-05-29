El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta con condiciones mayormente despejadas, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al exterior.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y bajando a 24 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 36% por la mañana y alcanzará un 47% al caer la tarde. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el ambiente seguirá siendo agradable.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin incomodidades.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

Con el orto programado para las 07:06 y el ocaso a las 21:35, los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región. Así que, si tienes planes para hoy, ¡asegúrate de aprovechar al máximo este espléndido clima!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.