El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 35 grados . Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a primera hora, aumentando progresivamente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del este y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo y la vegetación podrían estar más secos de lo habitual, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

El amanecer se producirá a las 07:01 y el ocaso será a las 21:34, brindando a los ecijanos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados hacia la tarde-noche.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Écija, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar el golpe de calor. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:57:12.