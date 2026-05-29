El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando los 28 grados por la tarde y bajando a 25 grados por la noche. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente relajarse en el exterior.

La humedad relativa será baja durante el día, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a un 37% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más tolerable a medida que el calor se intensifica. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Por la noche, la brisa se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 17 km/h desde el suroeste, lo que hará que la velada sea más placentera.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Écija vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre. Con cielos despejados y una brisa moderada, será un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al exterior, siempre recordando la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.