El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico es característico de la época del año, y se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 14% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h por la mañana, aumentando a 7 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los habitantes de Coria del Río pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

El amanecer se producirá a las 07:06, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.