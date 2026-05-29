El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

La temperatura alcanzará un máximo de 27 grados durante la jornada, proporcionando un tiempo cálido y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados por la tarde y bajando a 23 grados por la noche. Este descenso gradual en la temperatura será bienvenido, especialmente al caer la tarde, cuando las actividades al aire libre pueden continuar con mayor comodidad.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en torno al 40% por la mañana, aumentando a un 44% por la tarde y alcanzando un 51% durante la noche. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, las temperaturas moderadas y la brisa ayudarán a mantener el ambiente fresco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 18 km/h por la mañana, lo que proporcionará un alivio refrescante del calor. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el suroeste, con velocidades de 14 km/h por la tarde y 11 km/h por la noche. Esta brisa suave será ideal para disfrutar de una velada al aire libre, ya sea en una terraza o en un parque local.

El orto se producirá a las 07:06, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 21:36, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Los habitantes de Coria del Río podrán aprovechar al máximo este día espléndido, ya sea disfrutando de un paseo por el río, organizando un picnic o simplemente relajándose en sus jardines.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.