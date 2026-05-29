El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , alcanzando un máximo de 36 grados a lo largo de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en un rango moderado, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 17% hacia el final del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. Es un día ideal para pasear por los parques, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse en una terraza.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Las condiciones son perfectas para quienes planean realizar deportes al aire libre o actividades recreativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y las actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:33, momento en el cual el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser contemplado.

En resumen, Córdoba vivirá un día de pleno sol, con temperaturas cálidas y un ambiente seco, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar, dado que la radiación solar será intensa durante las horas centrales del día. Aprovechar este clima favorable será clave para disfrutar al máximo de lo que la ciudad tiene para ofrecer en esta hermosa jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.