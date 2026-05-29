El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 29 grados por la tarde y bajando a 26 grados en la noche. La caída de la temperatura será un alivio bienvenido después del calor del día, permitiendo que los cordobeses disfruten de una agradable velada al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 17% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 28% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para aquellos que se aventuren fuera de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 kilómetros por hora. Este viento ligero no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un factor positivo para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 kilómetros por hora, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la ciudad.

El orto se producirá a las 07:00, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:33, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Córdoba vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará de este un día memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.