El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado este 29 de mayo de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esta caída en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para el calor, utilizando protector solar y ropa ligera.

La salida del sol está programada para las 07:06, mientras que el ocaso se producirá a las 21:37, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.