El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado este 28 de mayo de 2026. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 27 grados durante las horas más cálidas del día, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 25 grados . Por la noche, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 24 grados , lo que sugiere que las temperaturas serán cómodas para disfrutar de la velada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 47% por la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h durante la mañana, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 17 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será muy fuerte, sí habrá una brisa constante que contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que los espacios verdes de Castilleja de la Cuesta luzcan en su mejor momento, ideales para paseos y encuentros familiares.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:06, brindando la oportunidad de disfrutar de un inicio de jornada radiante. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta promete ser perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.