El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Desde primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y descendiendo a un 35% durante las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Los vientos serán suaves, predominando del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 17 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol se mantenga en el horizonte durante la mayor parte del día, con un ocaso programado para las 21:41, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en la playa o en espacios al aire libre.

A medida que avanza la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, lo que permitirá que las actividades nocturnas sean igualmente placenteras. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves crea un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en Cartaya.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas de Cartaya, ya sea en la playa, en un parque o en una terraza. Con un tiempo tan favorable, es el momento perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.