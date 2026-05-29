El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 24 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas comiencen a descender, llegando a un mínimo de 20 grados por la noche. Este rango de temperaturas es perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la playa al atardecer, que se producirá a las 21:41 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en la noche. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la tarde, pero en general, el tiempo seguirá siendo cómodo. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 15 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades como senderismo, ciclismo o simplemente un día de playa. La claridad del cielo y la ausencia de precipitaciones también brindan una excelente oportunidad para observar el atardecer, que promete ser espectacular.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.