El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura es característico de la época del año, y se espera que los habitantes de la localidad busquen refrescarse en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas pico. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Los ciudadanos pueden esperar que el viento sea más fuerte en la tarde, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo o actividades recreativas al aire libre.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:36, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los residentes de Carmona podrán disfrutar. Con cielos despejados, la visibilidad será excelente, permitiendo apreciar los colores vibrantes del atardecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.