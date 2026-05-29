El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 25 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas permitirán disfrutar de un tiempo más fresco y cómodo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con niveles que comenzarán en un 33% por la mañana y que aumentarán hasta un 42% por la noche, los habitantes de Carmona notarán un ligero incremento en la sensación de calor a medida que la tarde avanza. Sin embargo, la brisa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople con rachas que pueden alcanzar los 38 km/h en su punto máximo. Esta brisa no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también puede ser un buen momento para disfrutar de actividades como volar cometas o simplemente relajarse en un parque bajo el sol.

Los amaneceres en Carmona son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El orto se producirá a las 07:04, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo por el horizonte. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna, perfectas para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que el día sea aún más placentero. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.