El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados , alcanzando un máximo de 36 grados a lo largo de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 13% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h por la mañana, aumentando a 9 km/h en la tarde. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h, especialmente en las horas de mayor calor. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas fuertes que podrían afectar a estructuras ligeras o árboles.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la tarde y la noche, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y tomando precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.