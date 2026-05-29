El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y bajando a 24 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 39% por la mañana y alcanzará un 48% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 17 km/h durante la mañana, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando los 13 km/h por la tarde y 11 km/h por la noche. Esto significa que, aunque el viento será moderado, no se espera que cause incomodidades significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no hay indicios de que se presenten lluvias que puedan interrumpir los planes. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:06, ofreciendo un espectáculo matutino que vale la pena disfrutar. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:36, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol espectacular.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.