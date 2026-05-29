El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este clima cálido es ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar protector solar si planea salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es recomendable mantenerse hidratado. La brisa será ligera, con vientos predominantes del oeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no hay necesidad de preocuparse por el paraguas, y se puede disfrutar de un día completamente seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas sin la interferencia de la contaminación. La visibilidad será óptima, lo que es perfecto para los amantes de la fotografía y para aquellos que deseen explorar los alrededores de Cabra.

A medida que el día avance, el sol se pondrá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de las veladas al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Cabra será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa ligera. Aproveche al máximo este día soleado y mantenga siempre a mano agua para hidratarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.