El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Cabra se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 28 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda, llegando a unos 26 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y cómoda. Es recomendable que quienes planeen salir por la noche lleven una chaqueta ligera, especialmente si se quedarán al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 17% por la mañana y aumentando ligeramente a un 28% hacia la noche. Esto contribuirá a que el calor se sienta más llevadero durante el día, aunque es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades físicas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 17 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un toque refrescante que hará que el tiempo sea aún más placentero. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la tranquilidad de la tarde.

Los amaneceres en Cabra son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 06:59, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano. Por la noche, el ocaso se producirá a las 21:30, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.