El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados , alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado a medida que avance el día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y usar protector solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 17% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Se recomienda tener precaución en áreas donde el viento pueda ser más fuerte, especialmente en espacios abiertos o cerca de árboles.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.