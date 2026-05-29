El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados durante la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados por la tarde y llegando a los 22 grados en las horas de la noche. Este descenso gradual en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 53% por la mañana y alcanzará un 67% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por sorpresas climáticas. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará a oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, lo que permitirá que el ambiente se mantenga fresco y cómodo.

Los momentos de mayor luz solar se producirán entre el orto, que ocurrirá a las 07:06, y el ocaso, que se espera a las 21:35. Esto brindará a los residentes y visitantes un extenso periodo para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.