El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se recomienda a quienes planeen salir que se vistan de manera ligera y cómoda, ya que el calor puede ser intenso, especialmente en las horas cercanas al mediodía. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados por la mañana, subiendo rápidamente hasta alcanzar los 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 14% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían ser notorias, así que se recomienda precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:37, lo que significa que los días son largos y se puede aprovechar la luz solar durante gran parte del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco e hidratado a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.