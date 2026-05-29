El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:06, lo que dará inicio a un día que se anticipa cálido y agradable.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 25 grados a media tarde y bajando a 24 grados hacia el final del día. Este descenso gradual permitirá que la temperatura sea más llevadera a medida que se acerque la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 39% durante las horas más cálidas, aumentando a un 42% por la tarde y alcanzando un 47% al caer la noche. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el ambiente despejado y la brisa ayudarán a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 21 km/h durante la mañana, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable. Hacia la tarde, el viento cambiará a una dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 17 km/h, lo que mantendrá el ambiente dinámico y fresco.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el ocaso programado para las 21:37, los residentes podrán disfrutar de una larga tarde y noche despejada, ideal para actividades nocturnas al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo y aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.