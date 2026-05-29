El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y elevará las temperaturas de manera gradual.

En cuanto a las temperaturas, se espera un día cálido, con valores que oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Esta variación térmica sugiere que será recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los habitantes de Bailén mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 13% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud ante el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de entre 5 y 9 km/h, lo que proporcionará un ligero alivio en las temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor intenso de la jornada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que el sol estará presente durante la mayor parte del día, por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.