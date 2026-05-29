El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados , y a medida que avance el día, se espera que alcance un máximo de 33 grados, lo que sugiere que será un día cálido, pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo a un 14% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será tan agobiante, lo que permitirá disfrutar de la jornada con mayor comodidad. Es un día perfecto para pasear por las calles históricas de Baeza, visitar sus monumentos o simplemente disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 6 y 13 km/h, lo que aportará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o eventos deportivos. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:29 horas, un momento perfecto para cerrar el día con una vista espectacular.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Es una oportunidad ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza de Baeza bajo un sol radiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.