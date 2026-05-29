El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 28 grados hacia la noche y bajando a 27 grados en las primeras horas del día siguiente. La humedad relativa será baja, con valores que oscilarán entre el 13% y el 18%, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante el día. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 12 km/h en las primeras horas de la tarde, aumentando a 14 km/h y 15 km/h en las horas posteriores. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de paseos por el casco histórico de Baeza, conocido por su rica herencia cultural y arquitectónica.

El orto se producirá a las 06:54, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Baeza pueden aprovechar al máximo este día espléndido, ya sea disfrutando de un café en una terraza, paseando por sus calles empedradas o participando en actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza de Baeza en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.