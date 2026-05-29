El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

La temperatura mínima se registrará en torno a los 22 grados , lo que indica que las noches serán cálidas, pero agradables. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 14% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de hasta 11 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar los 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las condiciones de viento son favorables para actividades como el senderismo o el ciclismo, siempre que se tomen las debidas precauciones ante el calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que avance el día, los cielos despejados permitirán que el sol brille intensamente, lo que podría llevar a un aumento en la sensación térmica. Por lo tanto, se aconseja a los residentes y visitantes de Baena que se protejan adecuadamente del sol, utilizando protector solar y ropa ligera.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.