El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Baena se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 29 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados hacia el final del día. Esta variación térmica es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la tarde, ya que las condiciones serán perfectas para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 16% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 22% al caer la noche. Esta baja humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la incomodidad que a veces puede generar el calor en esta época del año.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo su intensidad y contribuyendo a la sensación de frescura.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Los amaneceres y atardeceres en Baena también serán un espectáculo digno de admirar, con el sol saliendo a las 6:58 y poniéndose a las 21:30. Este amplio rango de luz solar permitirá a los baenenses aprovechar al máximo el día, disfrutando de cada momento bajo un cielo despejado y luminoso. En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Baena en su esplendor primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.