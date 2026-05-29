El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

El día de hoy, 28 de mayo de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados alrededor del mediodía, descendiendo ligeramente a 21 grados por la tarde y llegando a 19 grados al caer la noche. Esta variación térmica es ideal para actividades diurnas, ya que las temperaturas son lo suficientemente cálidas como para disfrutar de un paseo por la playa o una comida al aire libre, sin llegar a ser sofocantes.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se prevé una humedad del 48%, que aumentará a un 63% por la tarde y alcanzará un 82% al caer la noche. Aunque esta humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, el ambiente seguirá siendo agradable gracias a la brisa suave que se espera.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h durante la mañana, aumentando a 16 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables, especialmente durante las horas más cálidas del día. Por la tarde, el viento disminuirá a 11 km/h y, al caer la noche, se espera que baje a 7 km/h, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y apacible.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las diversas actividades que ofrece Ayamonte.

Con el orto a las 07:12 y el ocaso a las 21:41, los habitantes y visitantes de Ayamonte podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un ambiente soleado y cálido que invita a salir y explorar. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad costera, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave que hará de este día una experiencia memorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.