El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El día de hoy, 29 de mayo de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 37 grados . Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Este ambiente soleado es ideal para actividades al aire libre, así que los habitantes pueden aprovechar para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en los parques locales.

A lo largo de la jornada, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados a primera hora, subiendo gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en las horas centrales del día. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 34 grados por la tarde, antes de descender ligeramente hacia la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y disminuyendo a un 13% hacia el final del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en momentos puntuales. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un poco de frescura a la atmósfera. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

Los amantes de la meteorología notarán que el orto se producirá a las 06:56 y el ocaso será a las 21:31, lo que significa que los días son cada vez más largos, permitiendo disfrutar de más horas de luz solar. Este fenómeno es típico de la época del año, cuando la primavera se encuentra en su apogeo y el verano se aproxima.

Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un aumento del riesgo de deshidratación. En resumen, Andújar vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-29T08:00:14.