El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de mayo

Hoy, 28 de mayo de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. De hecho, los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 30 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas se mantendrán en un rango cómodo, permitiendo disfrutar de la velada sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 14% por la mañana y aumentando ligeramente a un 19% hacia la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, a pesar de las altas temperaturas diurnas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 14 km/h, aumentando a 21 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será un alivio en el calor del día, proporcionando un ligero frescor que hará más llevaderas las altas temperaturas. Durante la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

El orto se producirá a las 06:57, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:30, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Andújar vivirá un día perfecto para disfrutar al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-28T20:57:13.